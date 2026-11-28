Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Karate Takımı, Burdur'da yapılan şampiyonada 4 derece kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Burdur'da gerçekleştirilen ÜNİLİG Türkiye Karate Şampiyonası'nda hem takım hem bireysel kategorilerde yer alan SUBÜ sporcuları, organizasyonu iki ikincilik ve iki üçüncülükle bitirdi. Takım müsabakalarında kadınlar takım kata ve erkekler takım kumite kategorilerinde üçüncülük kazanan SUBÜ, bireysel kategorilerde de derece elde etti. Erkekler 84 kilo kumite kategorisinde yarışan Şamil Akça ve erkekler +84 kilo kategorisinde mücadele eden Umut Demirci, Türkiye ikincisi oldu.