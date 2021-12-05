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Şuhut Hisarspor: 2 Afyonkarahisar Demirspor: 1 - Son Dakika

Şuhut Hisarspor: 2 Afyonkarahisar Demirspor: 1

05.12.2021 10:52
Şuhut Hisarspor: 2 Afyonkarahisar Demirspor: 1

Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi 7. hafta mücadelesinde Şuhut Hisarspor, evinde Afyonkarahisar Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi 7. hafta mücadelesinde Şuhut Hisarspor, evinde Afyonkarahisar Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada Şuhut Hisarspor, Deniz Orhan'ın 11. dakikadaki kafa golüyle 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında güzel bir oyun sergileyen yeşil-beyazlılar, Hasan Keskin'in 18. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Afyonkarahisar Demirspor kalesinde gördüğü ikinci golün ardından Hüseyin Işık'ın golüyle farkı 1'e indirerek, maçın skorunu belirledi.

Dakikalar 90+5'i gösterirken Şuhut Hisarspor'da Serdar Başpınar ve Saruhan Dinç, Afyonkarahisar Demirspor'da ise Serhat Meşe kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut Hisarspor: 2 Afyonkarahisar Demirspor: 1
Şuhut Hisarspor: 2 Afyonkarahisar Demirspor: 1
Şuhut Hisarspor: 2 Afyonkarahisar Demirspor: 1
Şuhut Hisarspor: 2 Afyonkarahisar Demirspor: 1
Şuhut Hisarspor: 2 Afyonkarahisar Demirspor: 1
Şuhut Hisarspor: 2 Afyonkarahisar Demirspor: 1
Şuhut Hisarspor: 2 Afyonkarahisar Demirspor: 1

Hasan Keskin, Karahisar, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şuhut Hisarspor: 2 Afyonkarahisar Demirspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şuhut Hisarspor: 2 Afyonkarahisar Demirspor: 1 - Son Dakika
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