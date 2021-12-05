Şuhut Hisarspor: 2 Afyonkarahisar Demirspor: 1

Dakikalar 90+5'i gösterirken Şuhut Hisarspor'da Serdar Başpınar ve Saruhan Dinç, Afyonkarahisar Demirspor'da ise Serhat Meşe kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. - AFYONKARAHİSAR

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi