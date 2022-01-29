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Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda tadilat tamamlandı - Son Dakika

Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda tadilat tamamlandı

29.01.2022 11:17
Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda tadilat tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu tadilatı tamamlandı.

Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu tadilatı tamamlandı. Geçen hafta yeniden kullanımına açılan havuzda, 7 Şubat'ta başlayacak ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında yüzme ve su cimnastiği kursları da verilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin teknik altyapı ve fiziki özellikleriyle ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nun tadilatı sona erdi. Tadilat nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan yüzme havuzu, geçen hafta yeniden kullanımına açıldı.

Yüzme havuzunda 7 Şubat'ta başlayacak ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında hem çocuklar hem de yetişkinler için yüzme kursu açılacak. 11-12 yaş grubu için yüzme kursları 3 dönem halinde yapılacak. İlk dönem 12 Şubat - 13 Mart, ikinci dönem 19 Mart - 24 Nisan ve üçüncü dönem ise 30 Nisan- 5 Haziran tarihlerinde yapılacak. Her dönem için kurslar cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek.

Yetişkinler için yüzme kursunun yanı sıra su cimnastiği kursu da açılacak. Su cimnastiği kursları, pazartesi hariç hafta içi her gün düzenlenecek ve saat 15.00'te başlayacak. Yüzme kursları ise yüzme bilmeyen ve yüzmede tekniğini ileri seviyelere taşımak isteyenler için gerçekleştirilecek. Yüzme kursları, birer aylık sürelerde 4 dönem olarak açılacak. Pazartesi hariç hafta içi her gün gerçekleşecek kursta saat 09.00-10.00 arası yüzme bilmeyenler, 13.00-14.00 arasında ise teknik yüzme öğrenmek isteyenler ders alacak.

Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda 8 kulvarlı 50 metrelik olimpik havuz ve 4 kulvarlı 21 metre uzunluğunda küçük havuz yer alıyor. Havuz suyu sıcaklığının 26-28 derece olduğu tesiste dezenfeksiyon klorlamayla sağlanıyor. - ANTALYA

Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda tadilat tamamlandı

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Süleyman Erol, Muratpaşa, Yüzme, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda tadilat tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda tadilat tamamlandı - Son Dakika
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