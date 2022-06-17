Süleymanpaşalı genç sporculardan 3 dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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Süleymanpaşalı genç sporculardan 3 dünya şampiyonluğu

17.06.2022 16:43
Süleymanpaşalı genç sporculardan 3 dünya şampiyonluğu

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Sude Fidan ve Hamza Varol, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da yapılan CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda DNF (Dynamic Without Fins) yüzme kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Sude Fidan ve Hamza Varol, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da yapılan CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda DNF (Dynamic Without Fins) yüzme kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorilerinde Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü Eğitmeni Sertan Aydın yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan sporcular, Sırbistan'da bayrağımızı göndere çektirmeyi başardılar.

Tek nefes paletsiz dipten gitmede Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcu su Sude Fidan tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Bir diğer Tekirdağlı Okyanus Su Sporları Kulübü sporcusu Alya Akar da ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Aynı ikili, Tek Nefes Çift Palet En Uzun Mesafe Gitme Genç Kızlar kategorisinde aynı sıralama ile şampiyonluğu ve ikinciliği kimseye bırakmayarak adeta başarıdan başarıya kulaç attılar.

Sırbistan'da düzenlenen CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan diğer isimler ise Hamza Varol ve Bilal Yalçın oldu. Genç Erkekler tek Nefes Çift Palet En Uzun Mesafe Gitmede Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hamza Varol Dünya Şampiyonu, Bilal Yalçın ise dünya ikincisi olarak kürsüde zirveye çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, "Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da yapılan CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda DNF (Dynamic Without Fins) Genç Kadınlar kategorisinde şampiyon olan Sude Fidan ile DNF Genç Erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Ege Yankı Güneş'i kutluyorum. Şampiyonada gümüş madalya kazanan Alya Akar ve bronz madalya elde eden Toprak Toprak'ı da tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ

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14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü 14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası
Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Sırbistan, Belgrad, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süleymanpaşalı genç sporculardan 3 dünya şampiyonluğu - Son Dakika

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