Sultanlar Ligi'nde 2. Hafta Başladı - Son Dakika
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Spor

Sultanlar Ligi'nde 2. Hafta Başladı

Sultanlar Ligi\'nde 2. Hafta Başladı

Beşiktaş ve Eczacıbaşı Dynavit, haftanın ilk maçlarını kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

11.10.2024 21:09
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VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 19-25, 23-25 ve 24-26'lık setlerle 3-0 ile geçti. Haftanın ikinci maçında ise Eczacıbaşı Dynavit, konuk olduğu Zeren Spor'u 21-25, 25-14, 9-25 ve 20-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Sultanlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar ve yarın oynanacak maçların programı şöyle:

Sarıyer Belediyespor - Beşiktaş: 0-3

Zeren Spor - Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

Yarın:

14.00 VakıfBank - Kuzeyboru

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları

15.00 Fenerbahçe Medicana - Nilüfer Belediyespor

18.00 Bahçelievler Belediyespor - Keçiören Belediyespor Sigorta Shop

19.00 Aras Kargo - Galatasaray Daikin

Kaynak: DHA

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