Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, 0-2'den dönerek Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi

Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, 0-2'den dönerek Galatasaray Daikin'i 3-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Türk Hava Yolları, kendi sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi. Mücadele 23-25, 19-25, 25-23, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 144 dakika sürdü.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar
Türk Hava Yolları: Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan, Degradi (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç Altıntaş, Eylül Karadaş, Yuanyuan, Carutasu, Merve Tanyel)
Setler: 23-25, 19-25, 25-23, 25-22, 15-13
Süre: 144 dakika (32, 31, 30, 31, 20)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Türk Hava Yolları, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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