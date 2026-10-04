Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, 0-2'den dönerek Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, 0-2'den dönerek Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Türk Hava Yolları, kendi sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi. Mücadele 23-25, 19-25, 25-23, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 144 dakika sürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar

Türk Hava Yolları: Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan, Degradi (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç Altıntaş, Eylül Karadaş, Yuanyuan, Carutasu, Merve Tanyel)

Setler: 23-25, 19-25, 25-23, 25-22, 15-13

Süre: 144 dakika (32, 31, 30, 31, 20)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Türk Hava Yolları, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.

Kaynak: AA
Türk Hava YollarıGalatasarayMaç SonucuVodafoneSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı
İstanbullular dikkat Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz
Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
Adana’nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor Adana'nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
22:56
Vincenzo Montella’yı çıldırtan soru
Vincenzo Montella'yı çıldırtan soru
22:36
Beşiktaş’a Milot Rashica’dan kötü haber
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber
22:25
Dünyanın gözü Ronaldo’nun vereceği cevapta
Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta
22:04
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
21:21
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
20:04
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 23:04:01. #7.13#
SON DAKİKA: Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, 0-2'den dönerek Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei