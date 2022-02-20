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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.02.2022 18:24
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Hakkı Demiralay, Melike Erol ÖzkanNilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akın, Fulden Ural, Maglio (Buse Kayacan Sonsırma, Dumcheva, Sudenaz Uzun)Sarıyer Belediyespor: Ecem Akman, Lila Şengün, Büşra Kılıçlı, Crnceviç, Begüm...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Hakkı Demiralay, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akın, Fulden Ural, Maglio (Buse Kayacan Sonsırma, Dumcheva, Sudenaz Uzun)

Sarıyer Belediyespor: Ecem Akman, Lila Şengün, Büşra Kılıçlı, Crnceviç, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Hanife Nur Özaydınlı, Pelin Eroktay)

Setler: 23-25, 25-21, 25-22, 25-12

Süre: 110 dakika (31, 29, 29, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı Son dakika! Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada Son dakika! Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada

Büşra Kılıçlı, Çağla Akın, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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