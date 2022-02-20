Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Hakkı Demiralay, Melike Erol Özkan
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akın, Fulden Ural, Maglio (Buse Kayacan Sonsırma, Dumcheva, Sudenaz Uzun)
Sarıyer Belediyespor: Ecem Akman, Lila Şengün, Büşra Kılıçlı, Crnceviç, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Hanife Nur Özaydınlı, Pelin Eroktay)
Setler: 23-25, 25-21, 25-22, 25-12
Süre: 110 dakika (31, 29, 29, 21)
Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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