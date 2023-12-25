 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Süper Amatör Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Amatör Ligi

Süper Amatör Ligi'nde Korkuteli Belediyespor, rakibi Kaş Kınıkspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Amatör Ligi
25.12.2023 - 09:52,
Abone Ol

Süper Amatör Ligi'nde Korkuteli Belediyespor, rakibi Kaş Kınıkspor'u 2-0 mağlup etti.

Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ilk golü ev sahibi takımından Burak Arıtürk kaydetti. İlk yarı Korkuteli Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 78. dakikasında Ahmet Eren Alp, penaltı vuruşuyla takımın ikinci golünü attı.

Karşılaşma Korkuteli'nin 2-0 galibiyetiyle tamamlandı.

Maç sonunda Korkuteli Belediyesporlu oyuncular ve teknik heyet, asker selamı vererek galibiyeti şehitlere armağan etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Korkuteli Belediyespor, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Amatör Ligi - Son Dakika


10:30
Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22
Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19
Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Değil mi? Eski hakem ve yorumcular aynı noktada birleşemedi Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Değil mi? Eski hakem ve yorumcular aynı noktada birleşemedi
09:51
Peru'da 'Noel Baba' kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:35
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı

Son Dakika
10:22 Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19 Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10 Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53 Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Değil mi? Eski hakem ve yorumcular aynı noktada birleşemedi
09:51 Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:35 Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı
09:33 Atilla Taş'ın alkol etkisiyle kavga edip tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
09:27 Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden şahıs yakalandı
09:14 MasterChef All Star'da eleme heyecanı! Batuhan yarışmaya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 10:33:33. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Amatör Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement