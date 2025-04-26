Süper Babaanne, Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Süper Babaanne, Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor

Süper Babaanne, Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor

74 yaşındaki Sevgican Yalçın, Estonya'da bronz madalya kazanarak 2026 dünya şampiyonluğuna odaklandı.

26.04.2025 11:16
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Estonya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü olan 74 yaşındaki milli sporcu Sevgican Yalçın, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi.

16-17 Nisan tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonada bronz madalya kazanan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yalçın, 2026'da yapılması planlanan Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.

Perşembe ilçesine bağlı Çaka Mahallesi'ndeki evinin bir bölümünde oluşturduğu salonda çalışmalarını sürdüren tecrübeli sporcu, bazı günler ise kulübün salonunda antrenörü eşliğinde antrenman yapıyor.

İki kez Avrupa şampiyonu olan, bir ikinciliği, iki de üçüncülüğü bulunan "süper babaanne" lakaplı Sevgican Yalçın'ın yeni hedefi, bu başarılarını dünya şampiyonluğu ile taçlandırmak.

Beş torun sahibi Sevgican Yalçın, AA muhabirine, spora çocuklarının tavsiyesi üzerine 1983'te başladığını belirterek, tekvandoyu 42 yıldır aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Estonya'da yapılan Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'na birincillik hedefiyle gittiğini ancak istediği sonucu alamadığı ifade eden Sevgican Yalçın, buna rağmen elde ettiği üçüncülük karşısında mutlu olduğunu anlattı.

Bu süreçte kendisini hazırlayan antrenörlerine teşekkür eden Yalçın, ailesinin desteğinin ayrıca bu başarılarda önemli rol oynadığını kaydetti.

Ülkesini ve Ordu'yu uluslararası şampiyonalarda temsil ettiği için çok gurur duyduğunu ifade eden Yalçın, yeni hedefler için çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

"Çok azimli ve hırslı bir sporcuyum"

Yalçın, yeni hedefinin 2026'da yapılacak Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu dile getirerek, "Dünya şampiyonu olabilmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. İnşallah kürsünün en üst basamağına çıkıp İstiklal Marşı'mızı okutturacağım. Kendime güveniyorum. Çok azimli ve hırslı bir sporcuyum. Yaşıma rağmen bunu başarmak istiyorum. Ben, 'Yaparım' dedim mi de yaparım." ifadelerini kullandı.

İki çocuğu ve 5 torunu olduğunu anlatan Sevgican Yalçın, "Çevremdekilerin bana 'süper babaanne' demelerinden çok zevk duyuyorum. Bu çok hoşuma gidiyor." dedi.

Kırsal mahallede yaşadığı için her zaman şehir merkezindeki spor salonuna gidemediğini belirten Yalçın, antrenmanları evinde oluşturduğu bölümde yaptığını, bazı günler kendisine komşularının da eşlik ettiğini söyledi.

Tekvandoyu çok sevdiğinin altını çizen Yalçın, şunları kaydetti:

"Bazı arkadaşlarım, 'Sporu ne zaman bırakacaksın?' diye soruyor. 'Eşini niye yalnız bırakıyorsun?' diyenler oluyor. Ben de onlara, 'Spor benim adeta aşkım' diyorum. Bu nedenle tekvandoyu bırakmam. Eşim zaten bana bu konuda çok destek oluyor. Onun teşvik etmesiyle bu zamana kadar sürdürebildim. Açıkçası elden ayaktan düşene kadar bu sporu bırakmayı düşünmüyorum."

Sevgican Yalçın, kendisine her türlü desteği sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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