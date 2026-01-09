Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri

Süper Kupa\'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri
09.01.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. İki takımda toplam 8 eksik bulunurken, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin kadroda yer alması bekleniyor. Galatasaray'da Osimhen ve Jakobs, Fenerbahçe'de ise Fred, Archie Brown, Edson Alvarez, Nelson Semedo, Dorgeles Nene ve En-Nesyri forma giyemeyecek. Maçın başlama saati 20.30 olarak belirtildi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iki takımda toplam 8 eksik bulunurken Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin kadroda yer alması bekleniyor.

SÜPER KUPA FİNALİ OLİMPİYAT'TA

Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Ozan Ergün olacak.

İKİ TAKIMDA EKSİK ÇOK

Final öncesi sakatlıklar, cezalar ve milli takım görevleri nedeniyle iki ekip de önemli oyuncularından yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda derbide forma giyemeyecek iki isim dikkat çekti. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Victor Osimhen ile Senegal forması giyen Ismail Jakobs, kadroda yer alamayacak. Fenerbahçe ise kritik finalde daha fazla eksikle mücadele edecek.

Sarı-lacivertlilerde; kart cezalısı Fred sakatlığı bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo derbide forma giyemeyecek. Ayrıca milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak. Takımın önemli isimlerinden Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

YENİ TRANSFERLERİN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de yeni transferlerin derbi kadrosunda yer alması bekleniyor. Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen Anthony Musaba ile Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok kadroya dahil olabilir. İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi'nin de maç kadrosunda yer alabileceği kaydedildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Cumartesi, Turkcell, Nelson, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:40:28. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.