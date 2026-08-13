Süper Lig 2026-2027 Sezonu Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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Süper Lig 2026-2027 Sezonu Hakemleri Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Maç programı belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK: Batuhan Kolak

15 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu

21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

16 Ağustos Pazar:

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

17 Ağustos Pazartesi:

21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 2026-2027 Sezonu Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig 2026-2027 Sezonu Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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