Süper Lig 27. Hafta Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig 27. Hafta Başlıyor

Süper Lig 27. Hafta Başlıyor

Bodrum FK-Kasımpaşa maçıyla 27. haftaya start verilecek, Galatasaray liderliğini sürdürüyor.

06.03.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta yarın oynanacak Bodrum FK- Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında heyecan, yarın, 8 Mart Cumartesi, 9 Mart Pazar ve 10 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Bodrum FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk olacakken, takipçisi Fenerbahçe ise haftayı BAY geçirecek. Hafta Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyle tamamlanacak.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Bodrum FK - Kasımpaşa

8 Mart Cumartesi

13.30 Bellona Kayserispor - Başakşehir

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

20.30 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor

9 Mart Pazar

13.30 Sivasspor - Göztepe

16.00 Eyüpspor - Konyaspor

16.00 Samsunspor - Adana Demirspor

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Beşiktaş, Güncel, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 27. Hafta Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:55:11. #7.13#
SON DAKİKA: Süper Lig 27. Hafta Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.