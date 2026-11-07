Süper Lig\'de bugün 4 maçın VAR hakemleri belli oldu, Galatasaray-Amed\'de Melo VAR\'da

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 karşılaşma bugün oynanacak. Galatasaray, saat 19.00'da Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Fabio Melo oturacak. AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunacak.

Bugün yapılacak diğer karşılaşmalarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Onur Özütoprak

16.00 Samsunspor - Konyaspor: Pol Van Boekel

19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Eren Özyemişcioğlu