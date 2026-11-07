Süper Lig'de bugün 4 maçın VAR hakemleri belli oldu, Galatasaray-Amed'de Melo VAR'da - Son Dakika
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Süper Lig'de bugün 4 maçın VAR hakemleri belli oldu, Galatasaray-Amed'de Melo VAR'da

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Süper Lig\'de bugün 4 maçın VAR hakemleri belli oldu, Galatasaray-Amed\'de Melo VAR\'da
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Süper Lig'in 11. haftasında bugün yapılacak 4 maçın VAR hakemleri açıklandı. Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak, VAR'da Fabio Melo görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 karşılaşma bugün oynanacak. Galatasaray, saat 19.00'da Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Fabio Melo oturacak. AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunacak.

Bugün yapılacak diğer karşılaşmalarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Onur Özütoprak

16.00 Samsunspor - Konyaspor: Pol Van Boekel

19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Eren Özyemişcioğlu

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigHalil Umut MelerGalatasarayFabioSporSon Dakika

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