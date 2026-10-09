Süper Lig'de Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Portekizli Correia oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında bu akşam oynanacak maçta VAR'da Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yer alacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Temel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Karşılaşmada VAR'da Portekizli Gustavo Fernandes Correia, AVAR'da da Çağdaş Altay görev yapacak.