Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu

16.03.2026 20:19
TFF, 27. haftada görev yapacak hakemleri açıklandı. Maç detayları belirli.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

18 Mart Çarşamba:

16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19 Mart Perşembe:

16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

Kaynak: AA

Otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı Otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
İsrail ordusu, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor
İran’a yönelik saldırıların ABD’ye maliyeti en az 12 milyar dolar İran'a yönelik saldırıların ABD'ye maliyeti en az 12 milyar dolar
Hatay’da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü Hatay'da kuvvetli fırtınayla deniz taştı, iş yerleri zarar gördü
Beşiktaş’ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın
Bolu’da kazada ortalık savaş alanına döndü 4 yaralı Bolu'da kazada ortalık savaş alanına döndü! 4 yaralı

20:25
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
19:40
Okan Buruk Liverpool’u yıkacak 11’i belirledi
Okan Buruk Liverpool'u yıkacak 11'i belirledi
19:34
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
19:07
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
18:38
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
SON DAKİKA: Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu
