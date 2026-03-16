Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
18 Mart Çarşamba:
16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19 Mart Perşembe:
16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
