Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

2025-26 sezonuna kusursuz bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme Merih Demiral geldi. Milli futbolcuya yapılacak teklif ortaya çıktı.

MERİH FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

2023 yaz transfer döneminde 17 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta'dan Suudi ekibi Al-Ahli'ye giden milli stoperi kadroya katmak isteyen sarı lacivertliler, sözleşmesi 2026'da bitecek Merih için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak. Merih de dönmeye sıcak bakıyor.

9 YIL SONRA GERİ DÖNECEK

Futbol Direktörü Devin Özek'in bizzat ilgileneceği transferde bir aksilik yaşanmazsa, Demiral 9 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönecek. Bu sezon Al Ahli formasıyla 44 maça çıkan Merih, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.