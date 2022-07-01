Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika
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Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak

01.07.2022 19:58

TFF, Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstür çekiminin 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de heyecan 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. TFF yeni sezonun fikstür çekim tarihini duyurdu.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ 4 TEMMUZ'DA YAPILACAK

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

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SON DAKİKA: Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika
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