Süper Lig hedefli Kayserispor, Ensar Kemaloğlu\'nu kadrosuna kattı

Kayserispor transferin son gününde Ensar Kemaloğlu ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig'de bulunan Kayserispor, Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'de oynayan Ensar Kemaloğlu ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor alt yapısında yetişen Ensar, sırasıyla 1461 Trabzon, Esenler Erokspor, Kelkit 1954spor, Karaman FK ve Gençlerbirliği takımlarında forma giymişti.