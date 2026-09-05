Süper Lig hedefli Kayserispor, Ensar Kemaloğlu'nu kadrosuna kattı
Kayserispor, transfer döneminin son gününde Gençlerbirliği'nden Ensar Kemaloğlu ile anlaştı. Trabzonspor altyapısından yetişen oyuncu, daha önce 1461 Trabzon, Esenler Erokspor, Kelkit 1954spor ve Karaman FK formaları giydi.
Kayserispor transferin son gününde Ensar Kemaloğlu ile anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig'de bulunan Kayserispor, Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'de oynayan Ensar Kemaloğlu ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor alt yapısında yetişen Ensar, sırasıyla 1461 Trabzon, Esenler Erokspor, Kelkit 1954spor, Karaman FK ve Gençlerbirliği takımlarında forma giymişti.
Kaynak: İHA
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