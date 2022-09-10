Konyaspor gol yemiyor! Hatayspor'u da eli boş gönderdiler - Son Dakika
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Konyaspor gol yemiyor! Hatayspor'u da eli boş gönderdiler

10.09.2022 19:17

Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibinin galibiyet golü Bruno Paz'dan geldi. Üst üste 4. galibiyetini alan Konyaspor, puanını 14'e çıkardı. İlhan Palut'un öğrencileri ligde kalesinde gol görmedi. Galibiyet hasretini sonlandıramayan Hatayspor ise haftayı 1 puanla tamamladı.

Konyaspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 6. haftasında Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İlhan Palut'un öğrencileri 1-0 kazandı.

6 MAÇTA DA GOL YEMEDİLER

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Bruno Paz kaydetti. Yeşil-beyazlı ekip bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Son 4 maçından da galibiyetle ayrılan Konyaspor, bu sezon ligde çıktığı 6 maçta da kalesini gole kapamayı başardı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Hatayspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Konyaspor gol yemiyor! Hatayspor'u da eli boş gönderdiler - Son Dakika


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