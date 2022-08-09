Gustavo Henrique'nin Fenerbahçe-Ümraniyespor maçındaki yavaşlığı olay oldu. Fenerbahçe'ye yeni transfer olan Gustavo Henrique, Süper Lig'deki ilk mücadelesinde sınıfta kaldı. Taraftarlar Brezilyalı oyuncuyu sosyal medyada topa tuttu.
Fenerbahçeli Gustavo Henrique, Süper Lig'deki ilk maçında taraftarları isyan ettirdi. Jorge Jesus'un isteği üzerine Flamengo'dan transfer edilen Brezilyalı stoper yavaş oyunu ve savunmanın arkasında sık sık oyuncu kaçırmasıyla maça damga vurdu.
Son Dakika › Spor › Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi - Son Dakika