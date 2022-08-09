Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi

09.08.2022 10:49
Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi

Süper Lig'in ilk haftasında Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Recep Uçar'ın çalıştırdığı ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelede vasat altı kalan yeni transfer Gustavo Henrique'yse taraftarların tepkisinin odağında.

Gustavo Henrique'nin Fenerbahçe-Ümraniyespor maçındaki yavaşlığı olay oldu. Fenerbahçe'ye yeni transfer olan Gustavo Henrique, Süper Lig'deki ilk mücadelesinde sınıfta kaldı. Taraftarlar Brezilyalı oyuncuyu sosyal medyada topa tuttu.

MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçeli Gustavo Henrique, Süper Lig'deki ilk maçında taraftarları isyan ettirdi. Jorge Jesus'un isteği üzerine Flamengo'dan transfer edilen Brezilyalı stoper yavaş oyunu ve savunmanın arkasında sık sık oyuncu kaçırmasıyla maça damga vurdu.

Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'yu topa tuttu! Herkes aynı yorumu yapıyor
Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'yu topa tuttu! Herkes aynı yorumu yapıyor
Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'yu topa tuttu! Herkes aynı yorumu yapıyor
Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'yu topa tuttu! Herkes aynı yorumu yapıyor
YORUMLAR
500
Piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki şok sözler: Para akmış bir yerden Piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki şok sözler: Para akmış bir yerden Süper Lig'de heyecan yeniden başladı Süper Lig'de heyecan yeniden başladı

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
10:49 Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi
10:35 Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı! İşte altın fiyatları...
10:56 İstanbul'da taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada! Kadın müşterinin valizini yere atıp gitti
10:25 BDDK 81 ilin borç haritasını duyurdu! İstanbul birinci sırada diye beklenirken zirvede Konya yer aldı
10:17 Nihat Doğan, 3 aylık hamile olduğu söylenen İranlı hayranı Arzu ile dünyaevine girdi
10:21 Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi
09:50 Adana'da bir genç, annesine, "Seni kocamla evlendirelim" diyerek kumalık teklifinde bulunan komşusunun evine mermi yağdırdı
09:49 Piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki şok sözler: Para akmış bir yerden
09:46 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı sonrası 9 şüpheli gözaltında
09:28 Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'nde ölen yunus balığını ve atıklarını paylaşarak sert tepki gösterdi: Bu bir skandaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 11:01:31. #1.12#
SON DAKİKA: Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement