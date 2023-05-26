Süper Lig'in son bileti için mücadele bugün başlıyor! - Son Dakika
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Süper Lig'in son bileti için mücadele bugün başlıyor!

Süper Lig'in son bileti için mücadele bugün başlıyor!

26.05.2023 15:38

Playoff karşılaşmaları bugün sahneye çıkıyor! Bodrumspor-Göztepe, Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmaları ile takımlar Süper Lig'in son biletini alabilmek için elinden geleni yapacaklar.

1.Lig sona ererken, Samsunspor ve Çaykur Rizespor doğrudan Süper Lig'e adını yazdırmasını başarmıştı. Playoff Finali'nde ise Pendikspor ligi 3'cü sırada tamamlayarak rakiplerini beklemeye başladı.

İLK MAÇ SAAT 17.00'DE BODRUMSPOR-GÖZTEPE KARŞILAŞMASI İLE BAŞLIYOR

Tek maç usulü olarak oynanan Playoff 1.Tur karşılaşmalarında sahneyi Bodrumspor-Göztepe karşılaşması açıyor. Bodrumspor sezonu 4'üncü sırada tamamlarken Göztepe ise sezonu 7'inci sırada tamamlamayı başararak Play-off oynamaya hak kazandılar.

Bu sezon aralarında oynanan maçlara bakılınca, Göztepe sahasında Bodrumspor'a 1-0 mağlup olurken; Bodrum'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Bodrum İlçe Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Maçı yönetecek hakem ise Arda Kardeşler olarak belirlendi.

Bodrumspor-Göztepe maçının galibi, akşam saatlerinde oynanacak olan diğer Play-off mücadelesi Sakaryaspor- Eyüpspor maçının kazananını bekleyecek.

SAHNEYİ SAKARYASPOR-EYÜPSPOR MÜCADELESİ KAPAYACAK

Normal sezonuSakaryaspor 5'inci sırada bitirirken Eyüpspor ise kendine 6'cı sırada yer bulmuştu.

Bu sezon aralarında oynanan maçlara bakılınca, Eyüpspor evinde Sakaryaspor'u 2-1 yenerken; Sakaryaspor ise sahasında Eyüpspor'u 2-0'lık skor ile galip gelmeyi başarmıştı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Zorbay Küçük oldu.

Sakaryaspor-Eyüpspor maçının kazananı, saat 17.00'de oynanacak olan Bodrumspor-Göztepe maçının galibinin rakibi olacak.

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Sakaryaspor, Eyüpspor, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in son bileti için mücadele bugün başlıyor! - Son Dakika


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