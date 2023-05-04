Süper Lig'de haftanın fikstürü açıklandı! Büyük maçta Halil Umut Meler düdük çalacak - Son Dakika
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Süper Lig'de haftanın fikstürü açıklandı! Büyük maçta Halil Umut Meler düdük çalacak

04.05.2023 17:15

MHK, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri belli oldu. Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasını Halil Umut Meler, Giresunspor-Fenerbahçe arasında oynanacak maçı Bahattin Şimşek, Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini ise Mete Kalkavan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Lider Galatasaray ile Başakşehir'in pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya geleceği maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

FENERBAHÇE MAÇINA ŞİMŞEK ATANDI

Pazar akşamı saat 19.00'da Giresun Çotanak Stadyumu'nda oynanacak Giresunspor- Fenerbahçe maçına Bahattin Şimşek atandı.

KALKAVAN, BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Ligin üçüncüsü Beşiktaş ise Cumartesi saat 19.00'da Antalyaspor'a konuk olacak. Bu karşılaşmanın hakemi ise Mete Kalkavan.

İşte Süper Lig'de 33. haftanın programı:

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Halil Umut Meler, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de haftanın fikstürü açıklandı! Büyük maçta Halil Umut Meler düdük çalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de haftanın fikstürü açıklandı! Büyük maçta Halil Umut Meler düdük çalacak - Son Dakika
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