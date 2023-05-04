Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Lider Galatasaray ile Başakşehir'in pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya geleceği maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Pazar akşamı saat 19.00'da Giresun Çotanak Stadyumu'nda oynanacak Giresunspor- Fenerbahçe maçına Bahattin Şimşek atandı.
Ligin üçüncüsü Beşiktaş ise Cumartesi saat 19.00'da Antalyaspor'a konuk olacak. Bu karşılaşmanın hakemi ise Mete Kalkavan.
İşte Süper Lig'de 33. haftanın programı:
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de haftanın fikstürü açıklandı! Büyük maçta Halil Umut Meler düdük çalacak - Son Dakika