Supersport İtalya'da Can ve Bahattin Puan Aldı - Son Dakika
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Supersport İtalya'da Can ve Bahattin Puan Aldı

Can Öncü 8'inci, Bahattin Sofuoğlu 11'inci sırada bitirdi. Huertas liderliğini sürdürdü.

22.09.2024 18:18
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Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki ikinci yarışı milli motosikletçilerden Can Öncü 8'inci, Bahattin Sofuoğlu ise 11'inci sırada bitirdi.

Sezonun 9. ayağında hafta sonunun ikinci yarışı, Cremona Pisti'nde 20 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı İtalyan Stefano Manzi kazanırken, bitişi çizgisini İspanyol Adrian Huertas ikinci, İngiliz Thomas Booth-Amos ise üçüncü sırada geçti.

İtalyan motosikletçi Yari Montella, liderken bitime 11 tur kala kaza yaparak çakıl havuzuna düştü. İkinci yarıştan Montella'nın puansız ayrılması sonucu Huertas, şampiyonluk yarışında farkı açtı. Huertas, dün yapılan ilk yarıştan zaferle ayrılmıştı.

Kawasaki Puccetti takımı adına mücadele eden Can Öncü, 6. cepten başladığı ikinci yarışı 8'inci sırada tamamladı. MV Agusta Reparto Corse pilotu Bahattin Sofuoğlu ise 18. sıradan başladığı yarışı 11'inci bitirdi ve puan almayı başardı.

Pilotlar klasmanında Huertas 334 puanla liderliğini sürdürürken, İtalyan sürücülerden Montella 291 puanla ikinci, Manzi 284 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Milli motosikletçilerden Can Öncü 78 puanla 12'nci, Bahattin Sofuoğlu ise 76 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

Sezonun 10. etabına, 27-29 Eylül tarihlerinde İspanya ev sahipliği yapacak.

Öte yandan Moto2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Deniz Öncü, İtalya'daki yarışı yaşadığı kaza nedeniyle tamamlayamadı.

Kaynak: AA

Motosiklet, İtalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Supersport İtalya'da Can ve Bahattin Puan Aldı - Son Dakika

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