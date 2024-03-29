Survivor All Star\'da eleme heyecanı! Yarışmaya veda eden Aysu gözyaşlarına boğuldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Merve, Aysu, Aleyna ve Berna arasında eleme heyecanı yaşandı. Yarışmaya veda eden Aysu, duygusal anlar yaşadı.
Performans eşleşmesinde ilk olarak Merve ile Aysu arasında mücadele yaşandı. Oyunun sonunda eleme potasından kurtulan ilk isim Merve oldu. Aleyna ve Berna arasında yapılan düollonun kazananı ise Berna oldu. Final etabına kalan Aleyna ve Aysu, Survivor'da kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Oyunlarında sonunda Aysu ve Aleyna aynı anda final halkasını attı. Kamera kayıtlarının incelenmesiyle kazanan 5-3'lük skorla Aleyna oldu.
Adadan veda eden Aysu ise veda konuşması yaparken duygularına hakim olamadı. Yarışmayı geçtiğimiz sene deprem felaketinde hayatını kaybeden arkadaşına ithaf eden Aysu, şunları söyledi: "All Star'da olmak gerçekten çok gurur vericiydi. Bu sezon buraya gelmek benim için çok anlamlıydı. Geçtiğimiz sezon buraya geldim, hazırlanarak geldim, formda geldim. Daha parkurlarda daha hızlı daha kuvvetli olduğumu hissederek geldim. İyi de gidiyordu bir kaza geçirdim omzum sakatlandı, onun üzerine bir felaket yaşandı."
"Onun için benim için zor zamanlar başladı hayatımla alakalı. İsmini vermek istiyorum. Benim biricik canım dostum Nilay Aydoğan Milli basketbolcu. Cesur bir kız, çok cesur bir kız koca kalpli güzel yürekli bir kız. Beni Survivor'a geçtiğimiz sezon kendisi uğurladı ve beni uğurlarken şunları söyledi. Kendisi de görüşmelere çağırıldı ve dedi ki 'İki tane basketbolcuyu almazlar, bence senin gitmen lazım' dedi. Ve görüşmeye gelmedi katılmadı ve beni yolladı. Ben geçen sene buradaydım kendim için yarıştım. Geçen sene döndüğümde dostum yoktu, çok kötü zamanlar geçirdim. Kendi hayatıma geri dönemedim, basketbol kariyerimi bıraktım."
"Ailem arkadaşlarım, tüm çevrem herkes bana çok destek oldu. Bu sezon burada Nilay Aydoğan mücadele etti. Ama benim için burada olmak bu mücadeleyi vermek kendi acılarımla yüzleşmek çok önemliydi. Artık hayatıma devam edebileceğime inanıyorum. "
Son Dakika › Spor › Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yarışmaya veda eden Aysu gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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