Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray 4-0 kazandı, bir maç tatil edildi

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray 4-0 kazandı, bir maç tatil edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı; Galatasaray, 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi. Safi MCL Bentonit Ünyespor-Giresun Sanayispor maçı ise konuk ekibin sahaya eksik oyuncuyla çıkması nedeniyle tatil edildi.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sultanbeyligücüspor-Hakkarigücüspor: 1-3
1207 Antalyaspor- Galatasaray: 0-4
Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri-Bakırköy Kadın Futbol: 2-6
Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2
Yüksekovaspor-Fenerbahçe arsaVev: 1-1
Beşiktaş-Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol: 3-0
Haymanaspor-Trabzonspor: 0-4
Bu arada Safi MCL Bentonit Ünyespor- Giresun Sanayispor maçı, konuk ekibin sahaya eksik oyuncuyla çıkması nedeniyle tatil edildi.
Kaynak: AA
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