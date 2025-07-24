Szymanski'den Sözler: Takım İyi Hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, Portekiz'de yaptıkları kampta Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı 4-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Estadio Municipal de Portimao'da oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Szymanski, kampı çok iyi geçirdiklerini söyledi.

26 yaşındaki oyuncu, "Takımla ilgili konuşmak isterim. Şunu söylemek gerekiyor ki gerçekten iyi hazırlanıyoruz. Sezon öncesi kampında en önemli şeylerden biri kazanma mantalitesi olması ve bu bana göre iyiye işaret. Sezon öncesi böyle bir noktada olabilmek değerli, fit olabilmek, iyi bir şekilde sahada performans sergilemek adına bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Herkes en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Bazen yorgunluk hissi olabiliyor ama şu net görünüyor ki takım yüzde yüzünü vermeye çalışıyor, bu da sonuçtan anlaşılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Feyenoord eşleşmesini de değerlendiren Szymanski, şunları kaydetti:

"Benim için özel bir kura oldu Feyenoord ile eşleşmek. Orada geçirdiğim zaman diliminde çok güzel anlar yaşadım. Lig şampiyonluğu elde etmiştim. Karşılaştığımızda güzel zaman geçireceğiz arkadaşlarımla ama şu an ben Fenerbahçe'deyim. Sahaya adım attığımda oradan kimse benim arkadaşım olmayacak. Ben kazanmak adına elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Güzel maç olacak. Umarım arkadaşlarımın önünde iyi performans oraya koyabilirim."