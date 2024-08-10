Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 125 kilo serbest stilde mücadele ederek bronz madalya kazandı. Akgül, ülkemizi gururlandıran performansıyla dikkat çekti ve büyük bir başarı elde etti. Olimpiyatlar boyunca gösterdiği performansla adından söz ettiren Akgül, Türk güreşinin önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
11.08.2024 01:35:33. #1.12#
SON DAKİKA: Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?