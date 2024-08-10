Taha Akgül, Paris Olimpiyatları'nda final şansını kaybetti

Spor

Milli güreşçi Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda İranlı rakibi Amir Hossein Zare'ye yenilerek final şansını kaybetti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kilo yarı final maçında Taha Akgül, İranlı Amir Hossein Zare ile karşı karşıya geldi. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi. Akgül yarın akşam bronz madalya için mücadele edecek. - İSTANBUL