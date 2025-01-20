İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Manchester City, karşılaşmayı 6-0'lık skorla kazandı.
Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 42. dakikalarda Phil Foden, 30. dakikada Mateo Kovacic, 49'da Jeremy Doku, 57'de Erling Haaland ve 69. dakikada James McAtee attı.
Bu galibiyetle birlikte Manchester City, ligde 38 puana yükseldi. Ipswich Town ise 16 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Manchester City, Chelsea ile karşılaşacak. Ipswich Town ise Liverpool deplasmanına konuk olacak.
Son Dakika › Spor › Manchester City, Ipswich Town'a gol oldu yağdı - Son Dakika
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