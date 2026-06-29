Takoran Vadisi: Su Sporları Cenneti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Takoran Vadisi: Su Sporları Cenneti

Takoran Vadisi: Su Sporları Cenneti
29.06.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Takoran Vadisi, Stand Up Paddle sporcularını ağırlayarak su sporlarında önemli bir merkez oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Takoran Vadisi, su sporlarının önemli merkezlerinden biri haline geliyor. Daha önce su altı sporları, kano ve sportif olta balıkçılığı etkinliklerine ev sahipliği yapan vadi, bu kez Türkiye'nin farklı illerinden gelen Stand Up Paddle (SUP) sporcularını ağırladı.

Takoran Vadisi'nde, Fırat Nehri manzarası eşliğinde kürek çeken sporcular hem spor yapmanın hem de vadinin eşsiz doğasını keşfetmenin heyecanını yaşadı. Sessiz ve doğal yapısıyla dikkat çeken vadi, elverişli parkuru sayesinde katılımcılardan tam not aldı. Takoran Vadisi, Türkiye'nin farklı illerinden gelen Stand Up Paddle (SUP) sporcularına ev sahipliği yaptı.

SUP sporcusu Şevval Dirlik, Takoran Vadisi'nin Türkiye'deki en özel su sporları rotalarından biri olduğunu belirterek, "Bugüne kadar ülkemizin birçok farklı noktasında Stand Up Paddle yaptım. Ancak Takoran Vadisi, doğası ve atmosferiyle bambaşka bir deneyim sunuyor. Bana bu spor için hangi ülkeyi önerdiğimi soruyorlar. Ben de 'Hangi ülke değil, Türkiye'de hangi şehir?' diye sormalısınız diyorum. Takoran Vadisi su sporları için muazzam bir rota. Herkesi bu eşsiz doğayı keşfetmeye davet ediyorum" dedi.

Takoran Vadisi'nde yaklaşık 15 yıldır tekne kaptanlığı yapan Mahmut Durak ise bölgeye olan ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Durak, "Yıllardır yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyoruz. Daha önce su altı sporcularını, kanocuları ve sportif olta balıkçılarını ağırlıyorduk. Son dönemde SUP sporcularının da bölgeyi tercih etmeye başlaması bizleri sevindiriyor. Bu hareketlilik hem Takoran Vadisi'nin tanıtımına hem de bölge turizmine önemli katkı sağlıyor. Turizm hareketliliğinin artması, bölge esnafı ve işletmeler için de önemli bir kazanç oluşturuyor" diye konuştu.

Doğal kanyonları, tarihi dokusu ve Fırat Nehri'nin sunduğu özel parkurlarıyla dikkat çeken Takoran Vadisi, su sporları ve doğa turizmine ilgi duyan yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Turizm, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takoran Vadisi: Su Sporları Cenneti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 14:30:44. #7.13#
SON DAKİKA: Takoran Vadisi: Su Sporları Cenneti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.