Talasgücü Belediyespor 1 kırmızı, 28 sarı kartı gördü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, 1 kırmızı kart, 28 sarı kart gördü.
Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor'da keyifler yerinde. 9'da 9 yaparak ilk yarıyı yenilgisiz kapatan Talasgücü Belediyespor ligin ilk yarısında 1 kırmızı kart ve 28 sarı kart gördü. Talasgücü Belediyespor'da Doğukan Çevik tek kırmızı kart gören oyuncu olurken en çok sarı kart gören isim ise kaptan Canberk Soykuvvet oldu. Talasgücü Belediyespor'da sarı kart ve kırmızı kart gören isimler şunlar;
Canberk Soykuvvet: 6 sarı
Yusuf Kılıç: 4 sarı
Ahmet Aydın: 4 sarı
Osman Buğra Uysal: 4
Emrah Turan: 3 sarı
Tayfun Yanar: 2 sarı
Uğurcan Gülay: 2 sarı
Ramazan Taş: 2 sarı
Mustafa İlkay Kartal: 1 sarı
Doğukan Çevik: 1 kırmızı - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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