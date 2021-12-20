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Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü - Son Dakika

Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü

20.12.2021 09:15
Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü

Talasgücü Belediyespor deplasmanda Ürgüpspor'u 2-0 yenerek kayıpsız yoluna devam ediyor.

Talasgücü Belediyespor deplasmanda Ürgüpspor'u 2-0 yenerek kayıpsız yoluna devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor yoluna namağlup devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Talasgücü Belediyespor hedefine adım adım ilerliyor. Dün Nevşehir Ürgüp İlçe Stadı'nda oynadığı maçta Ürgüpspor'u 17.dakikada Muhammet Özdemir ve 21.dakika Emrah Turan'ın golleri ile 2-0 yenerek 8'de 8 yaptı. Ürgüpspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle puanını 24'e yükselten Talasgücü Belediyespor ilk yarının son maçında bu hafta sonu Yahyalıspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü

Amatör Lig, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü - Son Dakika Spor


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