Talasgücü Belediyespor derbiye hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan 5. hafta sonunda sarı lacivertliler 5 galibiyet alarak 15 puanla zirvede yer alıyor. Hafta sonu evinde oynadığı maçta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 'ni 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Talasgücü Belediyespor'da keyifler ve moraller üst seviyede. Talasgücü Belediyespor ligin 6.haftasında oynayacağı Kayseri Emar Grup FK, maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde sürdürüyor. - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor ligin 6. haftasında Kayseri derbisinde Kayseri Emar grup FK ile karşılaşacak.

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