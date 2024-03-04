Talasgücü Belediyespor, evinde Kepezspor'a 4-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor, evinde Kepezspor'a 4-0 mağlup oldu

Talasgücü Belediyespor, evinde Kepezspor\'a 4-0 mağlup oldu

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, evinde Kepezspor'u konuk ettiği maçı 4-0 kaybetti.

04.03.2024 08:39  Güncelleme: 08:44
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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ligin 22. haftasında evinde Kepezspor'u konuk etti. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip Kepezspor 4-0 kazandı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Cihan Ölmez, Yakup Erdoğan, Mehmet Özer

Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Enes Eliaçık, Mehmet Albayrak (Ahmet Şahbaz dk. 46), İbrahim Öztürk, Ramazan Taş (Muharrem Sahar dk. 76), Berkay Öztuvan, Yusuf Sefa Kuzucu (Murat Karadeniz dk. 46), Cihan Aydın (Cem Özdemir dk. 60), Ethem Balcı, Canberk Soykuvvet, Hasan Türkyılmaz (Ertuğrul Yıldırım dk. 60)

Kepezspor: İsmail Cengiz, Abdurrahman Üresin (Muhammed Ali dk. 80), Faruk Öcal, Deniz Keskin (Fikret Sevilgen dk. 70), Emir Miray, Serhat Velioğlu, Bilal Gülden, Onur Kolay, Yılmaz Basravi (Ali Timurcioğlu dk. 60), Emre Gemici (Ozan Can dk. 70), Ahmet Teker

Goller: Ahmet Teker (dk. 21), Onur Kolay (dk. 23), Yılmaz Basravi (dk. 28), Emre Gemici (dk. 40) (Kepezspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Albayrak, Cihan Aydın, Ethem Balcı (Talasgücü Belediyespor), Emir Miray (Kepezspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor, evinde Kepezspor'a 4-0 mağlup oldu - Son Dakika

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