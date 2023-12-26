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Talasgücü Belediyespor'un golcü ismi Taylan Özgün - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor'un golcü ismi Taylan Özgün

Talasgücü Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı 14 maçta rakip filelere 17 gol atarken, en çok gol atan isim Taylan Özgün oldu.

Talasgücü Belediyespor\'un golcü ismi Taylan Özgün
26.12.2023 - 11:57,  Güncelleme: 12:00
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Talasgücü Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıda oynadığı 14 maçta rakip filelere 17 gol attı. Takımın en golcü ismi ise 6 gol ile Taylan Özgün oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 16 puanla 11. sırada tamamlayan Talasgücü Belediyespor, oynadığı 14 maçta kalesinde 22 gol görürken, rakip ağlara 17 gol attı. Sarı lacivertli takım adına kaydedilen golleri 9 farklı futbolcu imza attı. Talasgücü Belediyespor adına ilk yarıda en çok gol atan isim Taylan Özgün oldu. Taylan Özgün'ü 3 golle Akın Arıca ve 2 golle Süleyman Çelik takip etti.

Talasgücü Belediyespor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:

Taylan Özgün: 6 gol

Akın Arıcan: 3 gol

Süleyman Çelik: 2 gol

Emir Özsoy: 1 gol

Murat Şimşek: 1 gol

M. İbrahim Yıldırım: 1 gol

Mert Sarı: 1 gol

Berkay Öztuvan: 1 gol

Murat Demirezen: 1 gol - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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