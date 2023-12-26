Talasgücü Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıda oynadığı 14 maçta rakip filelere 17 gol attı. Takımın en golcü ismi ise 6 gol ile Taylan Özgün oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 16 puanla 11. sırada tamamlayan Talasgücü Belediyespor, oynadığı 14 maçta kalesinde 22 gol görürken, rakip ağlara 17 gol attı. Sarı lacivertli takım adına kaydedilen golleri 9 farklı futbolcu imza attı. Talasgücü Belediyespor adına ilk yarıda en çok gol atan isim Taylan Özgün oldu. Taylan Özgün'ü 3 golle Akın Arıca ve 2 golle Süleyman Çelik takip etti.
Talasgücü Belediyespor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:
Taylan Özgün: 6 gol
Akın Arıcan: 3 gol
Süleyman Çelik: 2 gol
Emir Özsoy: 1 gol
Murat Şimşek: 1 gol
M. İbrahim Yıldırım: 1 gol
Mert Sarı: 1 gol
Berkay Öztuvan: 1 gol
Murat Demirezen: 1 gol - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Talasgücü Belediyespor'un golcü ismi Taylan Özgün - Son Dakika