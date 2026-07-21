Talha Ülvan: Kaliteli Forvetler Motivasyon Kaynağım - Son Dakika
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Talha Ülvan: Kaliteli Forvetler Motivasyon Kaynağım

21.07.2026 11:22
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Eyüpsporlu Talha Ülvan, kaliteli forvetlerle oynamanın kendisine motivasyon sağladığını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un sağ beki Talha Ülvan, kaliteli forvetlerle karşılaşacağı maçlarda daha fazla motivasyon sağladığını söyledi.

Bolu Abant yolu üzerindeki bir otelde sezon hazırlıklarını sürdüren Eyüpspor'un Belçika doğumlu Türk futbolcusu 25 yaşındaki Talha, AA muhabirine, lige en hazır şekilde girmek için yoğun tempoda çalıştıklarını, kamp döneminin verimli geçtiğini dile getirdi.

Transferlerin kısa sürede takıma uyum sağladığına değinen Talha, takımda herkesin birbirine sıcak ve samimi yaklaşmasıyla uyum sürecinin kolaylaştığını anlattı.

Geçen sezon yakaladıkları birlik ve beraberlik ortamını devam ettirmek istediklerini aktaran Talha, "Bu sezon da aynı anlayışı devam ettirmek istiyoruz. Geçen yıl olduğu gibi yine bir aile ortamı oluşturmak istiyoruz. Bu birlikteliği sahaya yansıtarak Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Talha, yurt dışında doğup büyüdüğü için Türkiye'ye alışma sürecinde başlangıçta bazı zorluklar yaşadığını, artık büyük ölçüde alıştığını ancak hala zorlandığı konular olduğunu dile getirdi.

İdolleri Ronaldo ve Torres

Türk futbolunun uluslararası arenada daha büyük başarılara ulaşacağına inandığını dile getiren Talha, "Türkiye'nin o seviyelerde yer alması, futbolcularımızın bireysel olarak büyük kulüplerde forma giymesi Türk futbolu adına gurur verici. Türk futbolunun geliştiğine inanıyorum ve bunun bir parçası olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukluk yıllarından bu yana örnek aldığı futbolcuların Cristiano Ronaldo ve Fernando Torres olduğu bilgisini veren Talha, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağ bekte oynuyorum ama idolüm Ronaldo. Torres de en beğendiğim oyuncular arasında yer alıyor. Bu ikili en sevdiğim olabilir. Kaliteli forvetlere karşı mücadele etmek beni daha fazla motive ediyor. Böyle maçlara daha iyi hazırlanıyorum, daha istekli oluyorum. İyi oyunculara karşı oynamayı seviyorum."

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

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