Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti

Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti

Galatasaray'da Guela Doue'nin ardından bir transfer daha yattı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldız Wendel'i kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmeleri futbolcunun kulübü Zenit'in 30 milyon euro bonservis talep etmesi nedeniyle askıya aldı. Son olarak bonuslar dahil 17 milyon euro teklif eden Cimbom, Rus kulübünün ısrarından vazgeçmesi halinde yeniden harekete geçecek.

24.07.2024 12:43
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Guela Doue'nin ardından uzun süredir mesai harcadığı Wendel transferinden de vazgeçti. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun kulübü Zenit'in 30 milyon euro istemesi nedeniyle görüşmeleri durdurdu.

GALATASARAY'DAN 17 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Rusya'dan Championat'ın haberine göre; Galatasaray, Wendel için son olarak Zenit'e bonuslar dahil toplam 17 milyon euroluk bir teklif yaptı ancak Rus kulübü, bu teklifi geri çevirdi. Wendel'in Galatasaray'a gitme isteğine karşın Zenit, oyuncusunu bu rakama bırakmaya yanaşmadı.

ZENIT 30 MİLYON EURO İSTEDİ, GÖRÜŞMELER DURDU

Rusya'daki diğer haber kaynaklarında, Zenit'in Wendel için 30 milyon euro istediği ve bu paranın önemli bir kısmını da peşin talep ettiği belirtildi. Galatasaray, Zenit'in bu tavrı sonrası Wendel transferini askıya aldı ve alternatiflere yönlendi. Zenit', 30 milyon euroluk ısrarından vazgeçmesi durumunda transfer tekrar gündeme gelecek.

ZENIT BAŞKANI, 21 TEMMUZ'DA KONUŞMUŞTU

Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray'ın ilgilendiği Brezilyalı orta saha Wendel için 21 Temmuz'da açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaray ile Wendel için anlaşmaya vardıkları iddialarını yanıtlayan Medvedev, "Wendel'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddiaları doğru değil. Wendel, Zenit'in oyuncusu" ifadelerini kullanmıştı.

RUSLAR 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

Wendel, 2020 yılında Benfica'dan 20 milyon euro karşılığında Zenit'in yolunu tutmuştu. Rus ekibinde 124 maçta süre bulan Brezilyalı yıldız 20 gol, 25 asistlik performans ortaya koydu.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Ramazan Ertaş: Aslanım işini bilir merak etmeyin. 8 7 Yanıtla
  • Tazmanya: alamadı vazgecmedi 6 4 Yanıtla
    kamer tekeş: pahali buldugu icin almadi ve vazgecti bidon!! 3 1 Öner ÖNKOL: kına yollayayim mı 2 1
  • Taner Avcı: buradanda cukka çıkmadı 5 0 Yanıtla
  • Oktay Duru: sen kim transfer yapmak kim dursun ozbek 4 0 Yanıtla
  • okan köksoy: ¦?2 ¦?2 1 0 Yanıtla
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