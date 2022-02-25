Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı! - Son Dakika
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Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!

25.02.2022 13:35
Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!

Galatasaray'ın 38'inci başkanı Burak Elmas, fanatik taraftarlardan tehdit almasının ardından Beykoz'daki villasını 3 milyon dolara sattı.

Galatasaray'ın 38'inci başkanı Burak Elmas, ilk sezonunda takımının aldığı sonuçlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Bir yandan takımını ayağa kaldırmaya çalışan başkan, bir yandan da ev adresine kadar ulaşan tehditlerle uğraşıyor.

Burak Elmas zor günler geçiriyor! 3 milyon dolara villasını sattı

3 MİLYON DOLARA SATTI

Bazı fanatiklerin ev adresini paylaşmasından büyük rahatsızlık duyan Elmas, Beykoz'da oturduğu lüks sitedeki villasını 3 milyon dolara sattı. Evi, Oytun Özdoğan adlı bir iş insanı satın aldı. Başkan Elmas'ın yeni adresini sır gibi sakladığı öğrenildi.

Burak Elmas zor günler geçiriyor! 3 milyon dolara villasını sattı

ELMAS'IN KARARI

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Galatasaray Başkanı'nın kararını değerlendirdi.

İşte Bülent Cankurt'un bugünkü yazısı;

"EVİNİ DEĞİŞTİRDİ"

"Galatasaray'a 38. başkan olan ve ilk sezonunu yaşayan Başkan Burak Elmas, bir yandan çok kötü giden takımını ayağa kaldırmaya çalışırken bir yandan da işi ailesine tehdide kadar götüren fanatiklerle uğraşmak zorunda kalıyor. Bir röportajında fanatiklerin, evinin adresini bile verdiğini söyleyen Burak Elmas'ın, bu yüzden mi bilmiyorum ama evini değiştirdiğini öğrendim.

"YENİ YUVASI NEREDE BİLMİYORUM"

Elmas, Beykoz Konakları'ndaki villasını, 3 milyon dolara satmış. Villayı, Oytun Özdoğan adlı bir iş insanı satın almış. Burak Elmas yeni yuvasını nerede kuracak bilmiyorum ve öğrenmek de istemedim. Gerçi bilsem de söylemem. Çünkü sırf başkanı olduğu takım kötü sonuçlar alıyor diye eşini ve çocuklarını bile tehdit eden, onlara ağıza alınmayacak sözler söyleyen fanatikler varken yeni yuvasının semtini bile söylemem."

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Bülent Cankurt, Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı! - Son Dakika


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