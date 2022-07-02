Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu - Son Dakika
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu

02.07.2022 19:55
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık üçüncü tur güreşlerinde 8 başpehlivan çeyrek finale yükseldi.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık üçüncü tur güreşlerinde 8 başpehlivan çeyrek finale yükseldi.

Başpehlivanlar günün son turu için küreden kura toplarını çekerek eşleşti.

Kuraya göre 3. tur eşleşmeleri; Serhat Gökmen - Recep Kara, Hüseyin Gümüşalan-Yalçın Öncül, Mehmet Yeşil Yeşil-Ertuğrul Dağdeviren,Cengizhan Şimşek -Orhan Okulu, İsmail Balaban- Yusuf Can Zeybek, Fatih Atlı-Mustafa Batu, Mustafa Taş- Osman Aynur, Semih Turgut-Tanju Gemici şeklinde gerçekleşti.

Turun en kısa süren güreşi 10 dakikada tamamlanan Hüseyin Gümüşalan'la Yalçın Öncül arasındaki güreş oldu. Güreşi müsabaka başından bu yana önde götüren Hüseyin Gümüşalan kazandı.

Turun sürprizi Cengizhan Şimşek'ten geldi

Favorilerden Orhan Okulu ile Cengizhan Şimşek'in güreşi ise karşılıklı sert el enselerle akıllarda kaldı. Kule hakemliği tansiyonun yükseldiği karşılaşmada Cengizhan Şimşek'e sarı kart ve pasif güreştiği için ihtar verdi. Orhan Okulu rakiplerini sürerek yorma taktiğini bu güreşte de sık sık uyguladı. Orhan Okulu'nun sık sık oyun kurarak aktif güreştiği müsabakanın son dakikalarında Cengizhan Şimşek oyunu bozarak rakibini önden arkaya atarak yenmeyi başardı.

Bir sürpriz de Ertuğrul'dan geldi

Müsabakada gözler altın kemer yolundaki Ali Gürbüz'ün kemerini yakan Mehmet Yeşil Yeşil'e kesildi. Yeşil ile Ertuğrul Dağdeviren'in güreşi en dikkatli izlenen güreşlerden oldu. Karşılıklı kontra ataklarla geçen müsabakada rakipleri birbirinin oyunlarını bozdu ancak normal sürede yeniş gerçekleşmedi. Puanlama bölümünde Ertuğrul Dağdeviren rakibinin çift daldığı sırada oyununu kazıkla bozarak bastırıp aldığı puanla çeyrek finale yürüdü.

Recep Kara - Serhat Gökmen güreşinde normal sürenin ilk yarısında atak olan taraf Serhat Gökmen oldu. Serhat Gökmen rakibini bastırarak yormaya çalıştı. İki Karadenizli pehlivan normal sürede birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Recep Kara güreşinin pasif olduğu gerekçesiyle ihtar aldı. Müsabakanın 70'inci dakikasında Serhat Gökmen paçasından yakalayıp sürerek dengesini bozduğu Recep Kara'dan puan alarak adını galipleri bölümüne yazdırdı.

Günün en uzun ve turun en hareketli güreşlerden biriside İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek arasındaki müsabaka oldu. Yaklaşık 100 dakika süren müsabakada İsmail Balaban tek dalarak rakibinden puan almayı başardı.

Rakiplerini yenen Hüseyin Gümüşalan, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Taş, Serhat Gökmen, İsmail Balaban çeyrek finale yükseldi. Mücadeleler yarın devam edecek.

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Kaynak: AA

İsmail Balaban, Mehmet Yeşil, Recep Kara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen 8 başpehlivan belli oldu - Son Dakika
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