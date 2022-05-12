STAT: Tarsus
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan DuranTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Azad, Batuhan (Dk. 65 Cengiz), Artun (Dk. 86 Uygar), Hakan Demir, Alperen, Gökhan (Dk. 90+4 Muharrem), Eren (Dk. 65 Yılmaz), Volkan, Sefa Durmuş, ErmanAMED SPORTİF FAALİYETLERİ: Cantuğ - Hüseyin, Anıl (Dk. 88 Murat), Kerem, Üstün (Dk. 71 Muhlis), Kutay, Okan (Dk. 90+2 İsmail), Oğuz, Mehmet, Mansur (Dk. 71 Bünyamin), Mervan (Dk. 88 Cenk)
SARI KART : Azad (Tarsus İdman Yurdu) - Oğuzhan, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetleri)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup play-off çeyrek finalin ilk maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetleri ile 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0 - Son Dakika