Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0 - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0

12.05.2022 22:45
Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0

STAT: TarsusHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan DuranTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Azad, Batuhan (Dk. 65 Cengiz), Artun (Dk. 86 Uygar), Hakan Demir, Alperen, Gökhan (Dk. 90+4 Muharrem), Eren (Dk.

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan Duran

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Azad, Batuhan (Dk. 65 Cengiz), Artun (Dk. 86 Uygar), Hakan Demir, Alperen, Gökhan (Dk. 90+4 Muharrem), Eren (Dk. 65 Yılmaz), Volkan, Sefa Durmuş, ErmanAMED SPORTİF FAALİYETLERİ:  Cantuğ - Hüseyin, Anıl (Dk. 88 Murat), Kerem, Üstün (Dk. 71 Muhlis), Kutay, Okan (Dk. 90+2 İsmail), Oğuz, Mehmet, Mansur (Dk. 71 Bünyamin), Mervan (Dk. 88 Cenk)

SARI KART : Azad (Tarsus İdman Yurdu) - Oğuzhan, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetleri)

TFF  2'nci Lig Beyaz Grup play-off çeyrek finalin ilk maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetleri ile 0-0  berabere kaldı.


Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0
Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0
Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0
Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0
Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0
YORUMLAR
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TFF 2. Lig Play-Off: Tarsus İdman Yurdu: 0 Amed Sportif Faaliyetleri: 0 TFF 2. Lig Play-Off: Tarsus İdman Yurdu: 0 Amed Sportif Faaliyetleri: 0 Mersin'de boynuna ip dolanan çocuk ağır yaralandı Mersin'de boynuna ip dolanan çocuk ağır yaralandı

Oğuzhan Çakır, Muharrem Eren, Hakan Demir, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0 - Son Dakika
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