Tarsus İdman Yurdu, Serdar Bozkurt'la anlaştı - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu, Serdar Bozkurt'la anlaştı

19.07.2022 09:10
Tarsus İdman Yurdu, Serdar Bozkurt'la anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile anlaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile anlaştı.

Teknik Direktör Birol Erol ve Genel Koordinatör Armağan Yapıcı'nın görevlerinden istifa etmelerinin ardından harekete geçen Tarsus İdman Yurdu Transfer Komitesi, yaptığı görüşmelerinin ardından teknik direktör konusunda Serdar Bozkurt'ta karar kıldı.

Tarsus İdman Yurdu'nun Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Geçmiş dönemlerde Bandırmaspor, Sakaryaspor ve Sarıyer gibi kulüplerde başarılara imza atmış değerli Serdar Bozkurt hocamızla anlaşmış bulunmaktayız. İnanıyoruz ki 100. Yılımızda hocamızla ve kıymetli futbolcularımızla nice başarılara imza atacağız. Camiamıza hayırlı olsun."

Öte yandan Tarsus İdman Yurdu, dış transferde Burhan Eşer ile Yılmaz Can Taşkın ile anlaşma sağladı.

Daha önce dış transferde Pendikspor'dan forvet Taha Balcı, Sakaryaspor'dan stoper Eyüpcan Delibalta ve Vanspor'dan orta saha Fatih Somuncu ile el sıkışan Tarsus İdman Yurdu, iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Bozkurt, Birol Erol, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu, Serdar Bozkurt'la anlaştı - Son Dakika

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