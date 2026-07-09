Tavşanlı Kız Voleybol Takımı Namağlup Şampiyon

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Kütahya'da düzenlenen Mini Voleybol Turnuvası'nda oynadıkları 14 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon olan TKİ Tavşanlı Linyitspor Mini Kız Voleybol Takımı kutladı.

Turnuvaya iki takımla katılarak büyük bir başarıya imza atan minik sporcular, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir tarafından kabul edildi. Sporcuları, antrenörleri ve ailelerini tebrik eden Kaymakam Özdemir, elde edilen namağlup şampiyonluktan dolayı gurur duyduklarını belirterek başarılarının devamını diledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretler, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - KÜTAHYA