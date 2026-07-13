TAYK-AKPA Yarışı'nın İlk Etabı Tamamlandı

Bu yıl 55'incisi düzenlenen TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı tamamlandı.
Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonunda, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde ve AKPA Chemicals ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarış, 11 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda başladı.
İstinye Tokmak Burnu'ndan start alan 32 tekne, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nın ardından zorlu hava koşullarında Bozcaada'ya ulaşarak birinci etabı noktaladı.
İstanbul Boğazı-Bozcaada etabını, Vedat Tezman ve Oğuz Ayan ikilisinin yer aldığı Team Acadia/Cheetah ilk sırada bitirdi.
TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın ikinci etabında yelkenliler, Bozcaada-Çeşme arasında yaklaşık 105 deniz milini katederek finişe ulaşmaya çalışacak.
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