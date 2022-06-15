Tayland Kadın Voleybol Takımı'na korona virüs şoku! - Son Dakika
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Tayland Kadın Voleybol Takımı'na korona virüs şoku!

15.06.2022 21:15
Tayland Kadın Voleybol Takımı'na korona virüs şoku!

2022 Dünya Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'nde başarılı bir başlangıç yapan Tayland Kadın Voleybol Takımı'nda 8 sporcunun Covid-19 testleri pozitif çıktı.

2022 Dünya Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'nde başarılı bir başlangıç yapan Tayland Kadın Voleybol Takımı'nda 8 sporcunun Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Çeşitli ülkelerde düzenlenen turnuvada, son olarak Filipinler'de salı günü Kanada ile karşılaşan ve maçtan 3-0 galip ayrılan Tayland, maç öncesi 4 oyuncunun ve maç sonrası bir başka 4 oyuncunun testlerinin pozitif çıkması sonucu, takımda bir libero oyuncusu olmak üzere toplamda 7 oyuncusu kaldı.

Tayland Voleybol Federasyonu Başkanı Somporn Chaibangyan, yaptığı açıklamada, maç öncesi isimleri Piyanut Pannoy, Supattra Pairoj, Watchareeya Nuanjam, Sutadta Chuewulim ve maç sonrası Sasipaporn Janthawisut, Natthanicha Jaisaen, Hattaya Bamrungsuk, ve Tichakorn Boonlert olmak üzere toplam 8 oyuncularının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ve turnuvaya devam edebilmeleri için ülkelerinden farklı bir 8 oyuncu dahil etmek üzere Uluslararası Voleybol Federasyonu'na (FIVB) başvuruda bulunduklarını belirtti.

Talep üzerine açıklama yapan FIVB yetkilileri, 'olağandışı medikal durum' kapsamında Tayland takımına 8 oyuncularını değiştirme izni tanırken konuyla alakalı yayınlanan bildiride 'Her zaman olduğu gibi, FIVB'nin birincil kaygısı sporcularımızın, yetkililerin ve taraftarlarımızın sağlığını ve esenliğini korumaktır ve bu konuda hiçbir taviz verilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Takımın diğer oyuncularının da daha sonra pozitif çıkmasından endişe duyulurken, Tayland'dan gelecek 8 yeni oyuncu perşembe günü Polonya ile oynanacak maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

Tayland Kadın Voleybol Takımı geçtiğimiz sene İtalya'da düzenlene turnuvadan, 32 kişilik takım ekibinden toplam 22 sporcu ve çalışanın pozitif çıkması sonucu çekilmek zorunda kalmıştı.

(Kaan Çolak/İHA)

Tayland Kadın Voleybol Takımı'na korona virüs şoku!
Tayland Kadın Voleybol Takımı'na korona virüs şoku!

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Kaynak: İHA

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