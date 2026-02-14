TB2L 24. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftası 4 müsabakayla başladı.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor: 84-77
Fenerbahçe Koleji RAMS-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 80-75
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyesi: 82-99
Gaziantep Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 70-57
