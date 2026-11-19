TBF Başkanı Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Zagklis'i İsviçre'de ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBF Başkanı Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Zagklis'i İsviçre'de ziyaret etti. Görüşmede gelecek dönemde yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı; Türkoğlu Zagklis'e hediye verdi, Zagklis de Türkoğlu'na Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 10. yılı şiltini takdim etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'i ziyaret etti.
TBF'den yapılan açıklamaya göre İsviçre'de bulunan Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşen ziyarette, TBF ile FIBA arasında gelecek dönemde hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretin sonunda Türkoğlu, Zagklis'e hediye takdim etti.
Zagklis ise Hidayet Türkoğlu'na Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 10. yılı şiltini hediye olarak verdi.
Kaynak: AA
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