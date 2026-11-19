Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'i ziyaret etti.

TBF'den yapılan açıklamaya göre İsviçre'de bulunan Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşen ziyarette, TBF ile FIBA arasında gelecek dönemde hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Türkoğlu, Zagklis'e hediye takdim etti.

Zagklis ise Hidayet Türkoğlu'na Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 10. yılı şiltini hediye olarak verdi.