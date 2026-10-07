TBF, yönetim kurulu üyesi Ali Emre Ballı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

TBF, yönetim kurulu üyesi Ali Emre Ballı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yönetim kurulu üyesi Ali Emre Ballı'nın vefatını üzüntüyle duyurdu ve taziye mesajı yayımladı. Federasyonun sitesindeki mesajda Ballı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), vefat eden yönetim kurulu üyesi Ali Emre Ballı için taziye mesajı yayımladı.
Federasyonun sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Yönetim kurulu üyemiz Ali Emre Ballı'nın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
Kaynak: AA
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