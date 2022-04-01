TBPF Başkanı Özdemir, tekrar aday olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

TBPF Başkanı Özdemir, tekrar aday olduğunu açıkladı

01.04.2022 21:09
TBPF Başkanı Özdemir, tekrar aday olduğunu açıkladı

Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı (TBPF) Gökhan Özdemir, federasyon başkanlığı için tekrar aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı (TBPF) Gökhan Özdemir, federasyon başkanlığı için tekrar aday olduğunu açıkladı.

Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, TBPF Başkanı Özdemir'in yanı sıra federasyon temsilcileri ve sporcular katıldı.

Toplantıda konuşan Özdemir, federasyon başkanlığı sürecindeki geçen 4 yıllık sürecini anlattı. Buz Pateni Federasyonu olarak önemli başarılar imza attıkların vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:

"Yürütmüş olduğumuz bu yapıcı çalışma ve elde ettiğiniz sportif başarılar, daha fazla bütçe almamıza ve daha fazla organizasyon yapmamıza imkan sağlamıştır. 4 yılda yaptığımız, federasyon kurulduğundan bugüne kadar yapılandan daha fazladır."

YORUMLAR
500
Crossminton Ünilig Türkiye Şampiyonası Muğla'da yapıldı Crossminton Ünilig Türkiye Şampiyonası Muğla'da yapıldı Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Yücekök, Para Milli Yüzme Milli Takımını ziyaret etti Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Yücekök, Para Milli Yüzme Milli Takımını ziyaret etti

Gökhan Özdemir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TBPF Başkanı Özdemir, tekrar aday olduğunu açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:40 Ordu'da kontrolden çıkan otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Ramazan-ı şerifini tebrik etti: Hayırlı Ramazanlar
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
19:25 Galatasaray Özgür Baran Aksaka'nın performansını beğendi!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 21:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: TBPF Başkanı Özdemir, tekrar aday olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement