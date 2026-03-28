Tebaa Onar, Crossfit\'te Başarılarını Sürdürüyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski milli sporcu Tebaa Onar, crossfit branşında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Mersin'de yaşayan ve farklı branşlardaki dövüş sporlarında çok sayıda madalya kazanan eski milli sporcu Tebaa Onar, kendi isteğiyle geçtiği crossfit branşında başarılarını sürdürüyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında spora başlayan ve süreç içerisinde kick boks, muaythai, wushu gibi branşlarda ter döken ve ay yıldızlı formayı giyen 35 yaşındaki Tebaa, çok sayıda ulusal ve uluslararası şampiyonalara katıldı.

Başta Türkiye olmak üzere Malezya, Gürcistan, Rusya, Slovenya, Ukrayna, İngiltere ve Almanya'da düzenlenen organizasyonlarda çeşitli branşlarda çok sayıda şampiyonlukları ve dereceleri bulunan Tebaa, dövüş sporları alanındaki mücadelesini kendi isteğiyle sonlandırdı.

Tebaa Onar, yaklaşık 6 yıl önce güce dayalı spor olan crossfit branşına yöneldi.

Spora yatkınlığı sayesinde Tebaa, crossfit branşında da yurt içi ve yurt dışında hem bireysel hem de takım olarak katıldığı yarışmalarda çok sayıda başarı elde etti.

Son olarak 8 Mart'ta Türkiye'de ilk defa kadınlara özel düzenlenen "Wonder Women's Cup Crossfit Yarışması"nda üçüncü olan Tebaa, başarılarıyla hem hemcinslerine örnek olmak hem de daha iyi başarılar elde etmek için mücadelesini sürdürüyor.

"Kadının yapamayacağı bir şey yok yeter ki istesin"

Tebaa Onar, AA muhabirine, sporun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Dövüş sporlarında elde edecek daha fazla ödül kalmadığı için crossfit branşına başladığını anlatan Tebaa, kariyer basamaklarına bu alanda devam ettiğini belirtti.

Tebaa, şu an hedefinin kendisiyle olduğunu sınırlarını zorlayarak crossfit branşında mücadelesini sürdürdüğünü anlattı.

Zor bir sporla uğraştığını ancak başarı elde ettikçe mutlu olduğunu vurgulayan Tebaa, şunları kaydetti:

"Kadınlar ne hedef koyarlarsa yapıyorlar, en azından yapmaya çalışıyorlar, savaşıyorlar. Kadın her yerde, her şeyde, her sektörde... Kadınların hedefi varsa o hedef doğrultusunda hep ilerliyor, son damlaya kadar elinden ne geliyorsa yapıyor. Kadının yapamayacağı bir şey yok, yeter ki istesin. Herkes bu sporu yapabilir, hiç kimse korkmasın yeter ki harekete geçsinler."

Kaynak: AA

Mersin, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 13:00:01. #7.12#
SON DAKİKA: Tebaa Onar, Crossfit'te Başarılarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.