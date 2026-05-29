Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

29.05.2026 09:48
Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun geleceği netleşmezken, menajerlik şirketi CAA Base Rusya'ya dönüş ihtimalinin tamamen kapanmadığını açıkladı. Daha önce Spartak Moskova'yı çalıştıran Tedesco'nun adı Bologna ve Eintracht Frankfurt gibi Avrupa kulüpleriyle de anılmaya devam ediyor.

RUSYA KAPISI TAMAMEN KAPANMADI

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği futbol dünyasında merakla takip ediliyor. İtalyan teknik adamın geleceğine ilişkin açıklama, menajerlik ajansı CAA Base'den geldi.

Ajans tarafından yapılan açıklamada, Tedesco'nun yeniden Rusya'da görev alma ihtimalinin masada olduğu belirtildi. Açıklamada, "Domenico Tedesco'nun Rusya Ligi'ne dönüşü şu anda acil ve gündemde olan bir konu değil. Tedesco şu anda toparlanma sürecinde ancak bu, bir noktada yeniden bir şeyler olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Neler olacağını göreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

SPARTAK MOSKOVA DÖNEMİ DİKKAT ÇEKİYOR

40 yaşındaki teknik adam daha önce 2019-2021 yılları arasında Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'yı çalıştırmış ve burada önemli deneyimler kazanmıştı. Bu nedenle Rusya'ya dönüş ihtimali yeniden gündeme gelirken, tarafların gelecekte yeniden bir araya gelebileceği yorumları yapılıyor.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin başında 45 resmi karşılaşmaya çıkan Tedesco, bu süreçte 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Sezon sonunda sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran deneyimli çalıştırıcının yeni durağının neresi olacağına ilişkin iddialar ise artmaya devam ediyor.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Tedesco için yalnızca Rusya ihtimali konuşulmuyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie A temsilcisi Bologna, teknik direktör adayları arasında Domenico Tedesco'yu da değerlendiriyor. Öte yandan başarılı çalıştırıcının adı daha önce Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile de anılmıştı.

